Son dakika haber... BUCA'DA ORMAN YANGINI

İZMİR'in Buca ilçesinde orman yangını yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Bugün saat 13.00 sıralarında, ilçeye bağlı Gökdere Mahallesi'ndeki ormanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler durumu Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 22 arazöz, 3 dozer, 5 helikopter ve 3 uçak gönderildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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