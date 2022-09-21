Umurcalı Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 15 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozer ile çok sayıda personel sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | İZMİR'DE ORMAN YANGINI - Son Dakika

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