Son dakika haber | İZMİR'DE ORMAN YANGINI - Son Dakika
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Son dakika haber | İZMİR'DE ORMAN YANGINI

21.09.2022 15:26

Son dakika gündem haberi... İZMİR'in Kiraz ilçesinde, orman yangını çıktı.

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, orman yangını çıktı. Ekipler yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Umurcalı Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 15 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozer ile çok sayıda personel sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İZMİR'DE ORMAN YANGINI - Son Dakika

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