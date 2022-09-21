Son dakika haber | İZMİR'DE ORMAN YANGINI

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, orman yangını çıktı. Ekipler yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Umurcalı Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 15 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozer ile çok sayıda personel sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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