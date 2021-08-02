İzmir'de orman yangını - Son Dakika

İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Sarnıç Gölet piknik ve yürüyüş alanında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 8 arazöz ve 1 helikopter ile yangına müdahale edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

(İHA)