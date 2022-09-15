Son dakika haber | İzmir'de orman yangını (2)

CHP'li Salıcı'nın 'Aynı Maaşla İzmir'de Geçinebilir Misin' Diye Sordugu Hakkari'deki Öğretmen: 'Çok Zor. Kiralardan Dolayı'

Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

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