Son dakika haber | İzmir'de orman yangını (2)

KONTROL ALTINDA
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki ormanda çıkan yangın, ekiplerin 2,5 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Davut CAN/ İZMİR,
Kaynak: DHA
İzmir, Güncel, Son Dakika
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