Son dakika haber: İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber: İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

10.10.2022 14:57
Son dakika haber: İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberleri... İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Çobanlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su tankeri ve yer ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: AA

Bergama, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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