Son dakika haber: İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı.
Çobanlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su tankeri ve yer ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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