Son dakika haber: İzmir'de oto hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber: İzmir'de oto hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

20.04.2022 09:42
Son dakika haber: İzmir'de oto hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: İzmir'in Menemen ilçesinde otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ilçedeki otomobil hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı.

Jandarma, yürüttüğü çalışmanın ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda A.Y, O.Y, H.K, S.K, K.T. ve H.O.K. yakalandı.

Adreslerde Menemen, Bilecik ve Eskişehir'den çalındığı belirlenen 7 otomobil ele geçirildi. Otomobiller sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Y, H.K. ve S.K. tutuklandı.

Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Otomobil, Jandarma, Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İzmir'de oto hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: İzmir'de oto hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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