Oto hırsızlık şebekesine eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika
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Oto hırsızlık şebekesine eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı

14.03.2022 10:07

İzmir'de aranan veya yakalama kayıtları bulunan araçlara, başka araçların şase numaralarını nakil etmek suretiyle change işlemi yaptıkları, hasarlı araçları tamir edilmiş gibi göstererek olayla alakası olmayan üçüncü şahıslara satarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şebekeye 15 ayrı...

İzmir'de aranan veya yakalama kayıtları bulunan araçlara, başka araçların şase numaralarını nakil etmek suretiyle change işlemi yaptıkları, hasarlı araçları tamir edilmiş gibi göstererek olayla alakası olmayan üçüncü şahıslara satarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şebekeye 15 ayrı adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve diğer illerde meydana gelen otomobil hırsızlığı ve change yöntemi yapılan araçlar üzerinde saha ve istihbarat çalışmaları gerçekleştirdi. Çalıntı, aranan veya yakalama kayıtları bulunan araçlara başka araçların şase numaralarını nakil etmek suretiyle change işlemi yaptıkları, hasarlı araçları tamir edilmiş gibi göstererek olayla alakası olmayan üçüncü şahıslara satarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 6 şüpheliyi yakalamak için 6 ikamet adresi ve 9 ayrı iş yeri ve depo olarak kullandıkları tespit edilen adres olmak üzere, toplamda 15 farklı adreste operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 6 hedef şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

KAYITLARINI BİLE TUTMUŞLAR

Adreslerde yapılan aramalarda, İzmir başta olmak üzere 18 farklı ilde change şüphesi olan 25 adet oto, 6 adet parçalanmış araç şasi parçası, 25 adet motor bloğu, 2 adet haciz-yakalamalı olarak aranan ve parçalanmış oto ve incelenmek üzere şüpheli araç alım satım işlemlerinin kayıtlarının tutulduğu değerlendirilen ajanda ve dokümanlar ile 1 adet tescil belgesi ve 1 çift plaka ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(Ali İhsan Çiftçi/ İHA)

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İzmir'de oto hırsızlığına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı İzmir'de oto hırsızlığına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı Nitelikli istismar suçundan aranan zanlı yakalandı Nitelikli istismar suçundan aranan zanlı yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tragger, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Oto hırsızlık şebekesine eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oto hırsızlık şebekesine eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika
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