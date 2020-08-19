Son dakika haber: İzmir'de oto tamir atölyesindeki yangın hasara neden oldu

Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Bornova ilçesindeki oto tamir atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

İzmir'in Bornova ilçesindeki oto tamir atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı. Akşam saatlerinde Pınarbaşı 5. Sanayi Sitesi 7418 Sokak'taki bir tamir atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması başlattı. Atölyenin yedek parça deposunda mesai saati sonrası çıkan yangın hasara neden oldu. Olay sırasında iş yerinde kimsenin bulunmadığı, depoda kalmış bir güvercinin de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 23:25

Kaynak: AA

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