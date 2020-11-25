Son dakika haber | İzmir'de otobanda ters yönde ilerlerken bir kişinin öldüğü kazaya neden olan sürücü tutuklandı

Son dakika haberleri: İzmir-Çeşme Otoyolu'nda 14 Temmuz'da otomobiliyle ters yönde ilerlerken başka bir otomobile çarparak bir kişinin ölümüne neden olan sürücü, cezai ehliyetinin bulunduğuna dair raporun gönderilmesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda 14 Temmuz'da otomobiliyle ters yönde ilerlerken başka bir otomobile çarparak bir kişinin ölümüne neden olan sürücü, cezai ehliyetinin bulunduğuna dair raporun gönderilmesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Alınan bilgiye göre, 14 Temmuz'daki kazanın ardından Urla Devlet Hastanesinde tedavi gören M.Ö, taburcu edildi. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığı belirtilen genç kadın, Urla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için hastaneye sevk edildi. Cezai ehliyetinin bulunduğuna dair raporun savcılığa ulaşmasının ardından ifadesi alınan M.Ö, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Urla Cumhuriyet Başsavcılığınca "olası kastla adam öldürme" suçundan hazırlanan fezleke ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Kaza M.Ö. (32) idaresindeki 16 CVD 16 plakalı otomobil, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda, ters yönde ilerlerken Karaburun Kavşağı yakınlarında Nurullah Gül (32) yönetimindeki 48 TT 383 plakalı otomobille çarpışmıştı. Nurullah Gül, olay yerinde hayatını kaybederken M.Ö, hastaneye kaldırılmıştı. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığı belirtilen M.Ö'nün tartıştığı kocasını akaryakıt istasyonunun marketinde bırakıp, yaklaşık 40 kilometre boyunca otomobiliyle ters yönde ilerlediği tespit edilmişti.

Temmuz, Çeşme, İzmir, Ceza, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | İzmir'de otobanda ters yönde ilerlerken bir kişinin öldüğü kazaya neden olan sürücü tutuklandı - Son Dakika

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