Son dakika haber! İzmir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Enver Cibeli idaresindeki 46 NF 071 plakalı otomobil, Tire- Belevi kara yolu Halkapınar Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Araçtaki Ufuk Buldanlı kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü ile Kemal Devrim, 112 Acil Servis ekiplerince Selçuk ve Torbalı'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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