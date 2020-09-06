Son dakika haber: İzmir'de panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

İZMİR'in Kınık ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada Barış Soyalp (45) ve Hüseyin Islekoğlu hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Soyalp'in, Bergama'daki bir yakının düğününe gittiği öğrenildi.

Kaza, 21.30 sıralarında Poyracık Mahallesi Dündarlı yolu 2'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Bergama'daki bir yakınının düğününe gittiği öğrenilen Barış Soyalp idaresindeki 35 L 3610 plakalı panelvan tipi araç, Hüseyin Islekoğlu yönetimindeki 35 THV 79 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipliri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede Barış Soyalp ve Hüseyin Islekoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde yolcu olan Mehmet Murat Simşek (55) ise yaralandı. Şimşek, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bergama Necla Mithat Özgüre Devlet Hastanesine sevk edildi.

DÜĞÜNE GİDİYORDUBu arada otomobilde yaralanan yolcu Mehmet Murat Simşek'in yapılan alkol testinde 1.5 promil alkollü olduğu belirlendi. Jandarmanın, otomobil sürücüsü Hüseyin Islekoğlu'nun alkollü olup olmadığını belirlemek için hastanede kan örneği aldığı öğrenildi.Jandarma tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.