İzmir'de pencereden sarkarak polise direnen cezaevi firarisi ikna edilerek teslim oldu - Son Dakika

İzmir'de pencereden sarkarak polise direnen cezaevi firarisi ikna edilerek teslim oldu

13.10.2020 05:53

İzmir'in Konak ilçesinde gözaltına alınmamak için kız arkadaşıyla pencereden sarkarak polise direnen cezaevi firarisi, 5 saatlik çalışma sonucu ikna edilerek polise teslim oldu.

İzmir'in Konak ilçesinde gözaltına alınmamak için kız arkadaşıyla pencereden sarkarak polise direnen cezaevi firarisi, 5 saatlik çalışma sonucu ikna edilerek polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen cezaevi firarisi T.Y.S (36), Kılıç Reis Mahallesi'ndeki evinde yakalanacağını anlayınca kız arkadaşıyla 5. kattaki pencereden sarkarak polise direndi.

İtfaiye ekipleri, T.Y.S. ve kız arkadaşının pencereden atlaması ihtimaline karşı branda kurdu.

İkna çabaları sonucu kadın eylemine son verdi, T.Y.S ise yaklaşık 5 saat boyunca eylemini sürdürdü.

Bulunduğu yere su ve yemek isteyen T.Y.S, annesinin gelmesiyle eylemine son verdi.

Polis ekiplerince evde yapılan aramada 60 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir'de pencereden sarkarak polise direnen cezaevi firarisi ikna edilerek teslim oldu
İzmir'de pencereden sarkarak polise direnen cezaevi firarisi ikna edilerek teslim oldu
İzmir'de pencereden sarkarak polise direnen cezaevi firarisi ikna edilerek teslim oldu
İzmir'de pencereden sarkarak polise direnen cezaevi firarisi ikna edilerek teslim oldu

Cezaevi, İzmir, Konak, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de pencereden sarkarak polise direnen cezaevi firarisi ikna edilerek teslim oldu - Son Dakika

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