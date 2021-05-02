Son dakika haber | İzmir'de plastik fabrikasında yangın - Son Dakika

Son dakika haber | İzmir'de plastik fabrikasında yangın

02.05.2021 07:50
Son dakika haber | İzmir'de plastik fabrikasında yangın, System.String[]

Son dakika habere göre İZMİR'in Bornova ilçesinde, plastik imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, plastik imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 05.30 sıralarında Karacaoğlan Mahallesi 6170 Sokak'ta bulunan plastik fabrikasında çıktı. Fabrikadan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alarak söndürdü. İş yerinde maddi zararın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber | İzmir'de plastik fabrikasında yangın
Son dakika haber | İzmir'de plastik fabrikasında yangın
Son dakika haber | İzmir'de plastik fabrikasında yangın

İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İzmir'de plastik fabrikasında yangın - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri Öğrencilerinin gözü önünde beyin kanaması geçiren Esra öğretmen, yaşam mücadelesini kaybetti Öğrencilerinin gözü önünde beyin kanaması geçiren Esra öğretmen, yaşam mücadelesini kaybetti İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı Akşener'den Erdoğan'ın gündem olan sözlerine gönderme: En iyi ihtimal Türkiye'mizden herkese selamlar Akşener'den Erdoğan'ın gündem olan sözlerine gönderme: En iyi ihtimal Türkiye'mizden herkese selamlar Bakan Soylu'dan toplumsal olaylarda kayıt yasağı açıklaması: Emniyet genelgesi Anayasa'ya aykırı değil Bakan Soylu'dan toplumsal olaylarda kayıt yasağı açıklaması: Emniyet genelgesi Anayasa'ya aykırı değil Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı Bakan Soylu'nun uyarıları işe yaradı! 'Rus plajı'nda turistler yasağa harfiyen uyuyor Bakan Soylu'nun uyarıları işe yaradı! 'Rus plajı'nda turistler yasağa harfiyen uyuyor
Bayramdan sonra vakalar düşmezse çok daha sıkı tedbirler yolda! Aşı olmayanlara kısıtlama gelebilir Bayramdan sonra vakalar düşmezse çok daha sıkı tedbirler yolda! Aşı olmayanlara kısıtlama gelebilir         
07:52
Genç adam 7. kattan atladı, çevredekilerin çığlıkları ortalığı inletti! O anlar kamerada Genç adam 7. kattan atladı, çevredekilerin çığlıkları ortalığı inletti! O anlar kamerada         
01:54
Ünlü rapçi Norm Ender'in Sergen Yalçın paylaşımı büyük beğeni topladı Ünlü rapçi Norm Ender'in Sergen Yalçın paylaşımı büyük beğeni topladı         
00:43
Lille, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle Nice'i 2-0 mağlup etti Lille, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle Nice'i 2-0 mağlup etti         
00:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'yla girdiği diyalogla gündem olan Mahruze Keleş'i ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'yla girdiği diyalogla gündem olan Mahruze Keleş'i ziyaret etti         
23:29
Muharrem İnce'nin partisinin sloganı, logosu ve kuruluş tarihi netleşti Muharrem İnce'nin partisinin sloganı, logosu ve kuruluş tarihi netleşti         
18:35
Tatil sezonunu açan Yeşim Ceren Bozoğlu, mayolu pozunu paylaştı Tatil sezonunu açan Yeşim Ceren Bozoğlu, mayolu pozunu paylaştı         
16:11
Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız         
15:24
Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor         
13:46
Omuz atma kavgası kanlı bitti, göğsünden bıçaklanan genç kurtarılamadı Omuz atma kavgası kanlı bitti, göğsünden bıçaklanan genç kurtarılamadı         
13:10
16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu         
13:04
Genç kıza ormanda tecavüz edip başını taşla ezen caniye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı Genç kıza ormanda tecavüz edip başını taşla ezen caniye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı         
12:08
Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu         
10:05
15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor         
00:28
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu         
00:01
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2021 08:21:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | İzmir'de plastik fabrikasında yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement