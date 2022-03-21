Son dakika haber... İzmir'de polis birçok suçtan aranması olan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı - Son Dakika
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Son dakika haber... İzmir'de polis birçok suçtan aranması olan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı

21.03.2022 21:59
Son dakika haber... İzmir'de polis birçok suçtan aranması olan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı

Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Urla ilçesinde birçok suçtan aranması olan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İzmir'in Urla ilçesinde birçok suçtan aranması olan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İzmir'de polis ekipleri, birçok suçtan aranması olduğu tespit edilen M.G.'yi yakalamak için operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda şüpheli kıskıvrak yakalanırken, ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tüfek, 3 adet bıçak, 2 adet barut kutusu ve 23 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli M.G.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - İZMİR

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Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... İzmir'de polis birçok suçtan aranması olan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı - Son Dakika


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