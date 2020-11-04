Son dakika haber! İzmir'de polis ve bekçi, boşaltılan binaların çevresinde nöbet tutmaya başladı - Son Dakika

İZMİR'ide depremin ardından hasar tespit çalışmaları yapılan binalar boşaltıldı. Polis ve bekçiler gece- gündüz olası bir hırsızlık olaylarına karşı boşaltılan binaların önünde devreye dolaşıp nöbet tutuyor.

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürerken, hasar tespit çalışmaları yapılan binalar boşaltıldı. Depremin etkisinin en çok yaşandığı Bayraklı ve Bornova ilçelerinde apartmanlarında meydana gelen hasardan dolayı vatandaşlar evlerini boşalttı. Polis ve bekçi ekipleri vatandaşların apartmana girişini engellemek ve olası bir hırsızlık olayına karşı bina önleri başta olmak üzere sokaklarda 7/24 devriye dolaşıp, nöbet tutmaya başladı.