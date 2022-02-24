Son dakika haber... İzmir'de polisi ve ESHOT çalışanlarını yaralayan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... İzmir'de polisi ve ESHOT çalışanlarını yaralayan şüpheliler tutuklandı

24.02.2022 22:36
Son dakika haber... İzmir'de polisi ve ESHOT çalışanlarını yaralayan şüpheliler tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi... İzmir'in Karabağlar ilçesinde servise binme nedeniyle çıkan kavgada, 7 ESHOT personeli ve 1 polis memuru yaralandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde servise binme nedeniyle çıkan kavgada, 7 ESHOT personeli ve 1 polis memuru yaralandı. Polis ekiplerince, yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Polat Caddesi 9027 Sokak'ta meydana geldi. ESHOT personeli servis beklediği sırada araca binmeye çalışan S.G.K. (19) ve M.A. (19) ile ESHOT personeli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri de saldırıya uğradı. Olayda, 1 polis ve 7 ESHOT personeli yaralandı. Yaralananlar İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olaya müdahale eden polis memuru Ömer Ü. ile ESHOT personeli Özer A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. ESHOT personelleri; Mustafa E., Serdal Ö., İlker T., Onur C., Hakan Ö. ve Muhammed A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay yerinden kaçan saldırganlar, polis ekiplerince kısa süre içerisinde suç aletleriyle birlikte kıskıvrak yakalandı.

Öte yandan, yakalanan S.G.K. ve M.A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. - İZMİR

Son dakika haber... İzmir'de polisi ve ESHOT çalışanlarını yaralayan şüpheliler tutuklandı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Bıçaklı saldırı sonucu 1 polis ile 7 ESHOT personelini yaralayan 2 şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri! Bıçaklı saldırı sonucu 1 polis ile 7 ESHOT personelini yaralayan 2 şüpheli tutuklandı İzmir'deki bıçaklı saldırıda yaralanan polisin durumu iyiye gidiyor... Yaralılardan 5'i taburcu oldu İzmir'deki bıçaklı saldırıda yaralanan polisin durumu iyiye gidiyor... Yaralılardan 5'i taburcu oldu

Polis Memuru, Karabağlar, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... İzmir'de polisi ve ESHOT çalışanlarını yaralayan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
22:32 Son Dakika: Biden'ın talimatı üzerine 7 bin ek askeri Avrupa'ya konuşlandıracak
22:20 Biden'a, ısrarla sorulan "Putin'e yaptırım uygulayacak mısınız?" sorusu cevapsız kaldı!
22:17 Sarıgül top mermisiyle poz verdi, "Ukrayna halkının neler çektiğini anlıyorum" dedi
22:06 Biden'den canlı yayında korkutan Putin itirafı! İmparatorluk kurmak istiyor ve bunu için her şeyi yapacak
22:05 Futbol dünyasının genç yıldızı trafik kazasında yaşamını yitirdi!
21:59 Son Dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ABD Başkanı Biden konuştu: Putin savaşı seçti, sonuçlarına katlanacak
21:57 Rusya'da savaş karşıtı tepkiler: Gazeteciler imza topluyor, halk barış için sokaklarda
21:35 Ukrayna'daki Türk öğrencilerle ilgili şaşırtan iddia: THY, 500 euro uçuş parası talep etti
21:32 Fenerbahçe'den Rusya işgaline tepki! Sosyal medya paylaşımına beğeni yağıyor
21:12 İngiltere'den Rusya'ya dev yaptırım! Banka ve havayolu şirketi de listeye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 22:47:44. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... İzmir'de polisi ve ESHOT çalışanlarını yaralayan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement