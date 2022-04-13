İzmir'de polisten kaçak sigaraya geçit yok - Son Dakika
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İzmir'de polisten kaçak sigaraya geçit yok

13.04.2022 20:11

İzmir'de polisten kaçak sigaraya geçit yok İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir iş yeri ve depoya baskın yapan polis ekipleri tarafından toplam 60 bin 460 adet dolu makaron ele geçirildi.

İzmir'de polisten kaçak sigaraya geçit yok

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir iş yeri ve depoya baskın yapan polis ekipleri tarafından toplam 60 bin 460 adet dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir iş yeri ve depoda, kaçak sigara, tütün ve makaron bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından depoda yapılan aramalarda, 60 bin 460 adet dolu makaron, 16 bin 20 adet boş makaron, 22 kilogram kıyılmış tütün, 650 adet sigara, 68 adet tütün sarma kağıdı ve 50 kutu nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir'de polisten kaçak sigaraya geçit yok
İzmir'de polisten kaçak sigaraya geçit yok
İzmir'de polisten kaçak sigaraya geçit yok

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de polisten kaçak sigaraya geçit yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de polisten kaçak sigaraya geçit yok - Son Dakika
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