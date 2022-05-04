Son dakika haber | İzmir'de pompalı tüfekli komşu kavgası: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | İzmir'de pompalı tüfekli komşu kavgası: 1 yaralı

04.05.2022 20:35
Son dakika haber | İzmir'de pompalı tüfekli komşu kavgası: 1 yaralı

Son dakika haberleri... İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle vurarak olay yerinden kaçtı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle vurarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi orman yolu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bilinmeyen bir sebepten komşular F.D. (26) ve Y.Ö. (31) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.D., pompalı tüfekle komşusu Y.Ö.'ye ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu Y.Ö. yaralandı.

Yaralanan Y.Ö. çevrede bulunan vatandaşlar tarafından otomobille Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay sonrasında başlattığı ummalı çalışma sonrası kimliğini tespit ettiği F.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - İZMİR

Son dakika haber | İzmir'de pompalı tüfekli komşu kavgası: 1 yaralı
Son dakika haber | İzmir'de pompalı tüfekli komşu kavgası: 1 yaralı
Son dakika haber | İzmir'de pompalı tüfekli komşu kavgası: 1 yaralı
Son dakika haber | İzmir'de pompalı tüfekli komşu kavgası: 1 yaralı

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Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | İzmir'de pompalı tüfekli komşu kavgası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | İzmir'de pompalı tüfekli komşu kavgası: 1 yaralı - Son Dakika
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