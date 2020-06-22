Son dakika haber! İzmir'de sahte içki operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber! İzmir'de sahte içki operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Bir son dakika haberine göre İzmir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Bornova ilçesinde sahte içki imalathanelerine yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerce belirlenen 3 ayrı adreste ve bir araçta yapılan aramada, 295 şişe sahte içki, 2 bin 274 litre sahte etil alkol, pet şişelerde 30 litre sahte votkanın yanı sıra çok sayıda şişe, kapak ve etiket ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan A.A, F.A, M.A.E. ve M.N.L. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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