İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 39'a yükseldi - Son Dakika

Ali Yüksel'in ölümünün ardından 9 Ekim'den bu yana sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 39'a yükseldi.

İddiaya göre 19 Ekim tarihinde sahte içki içtikten sonra nefes darlığı şikayetiyle fenalaşarak Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Yüksel (55), yaşam mücadelesini kaybetti. Yüksel'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir 'in Ödemiş ilçesinde sahte içki içtikten sonra fenalaştığı ileri sürülen bir kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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