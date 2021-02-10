Son dakika haber... İzmir'de sel tarım arazilerini vurdu - Son Dakika

Son dakika haber... İzmir'de sel tarım arazilerini vurdu

10.02.2021 13:20

Son dakika genel haberi... İzmir'de sel tarım arazilerini vurdu Köylüler, devletten yardım beklediklerini dile getirdi İzmir'de geçtiğimiz günlerde yaşanan sel, köylülerin tarım arazilerine çok büyük zararlar verdi.

İzmir'de sel tarım arazilerini vurdu

Köylüler, devletten yardım beklediklerini dile getirdi

İZMİR - İzmir'de geçtiğimiz günlerde yaşanan sel, köylülerin tarım arazilerine çok büyük zararlar verdi. Köylüler, devletten yardım beklediklerini dile getirdi.

İzmir'de 2 Şubat'ta yaşanan selin olumsuz etkileri devam ediyor. İzmir'in Menderes ilçesine bağlı kırsal Çatalca Mahallesi'nde, köylülerin tarım arazileri kullanılamaz hale geldi. Bazı köy sakinlerinin evleri de hasar gördü. Hayvanlarının öldüğünü, bahçe ve tarlalarının büyük zarar gördüğünü söyleyen köylüler, devletten yardım beklediklerini dile getirdi.

Ekili alanlarının sel suları nedeniyle ekim yapılamaz hale geldiğini dile getiren çiftçi Hüseyin Akkaya, "Geçen yıl burada bir yangın afeti yaşadık. Yardım bekliyoruz. Şu andaki toplam zararımızı 200 bin liranın üzerinde görüyorum. Kendi gücümüz ile buna yetişecek gücümüz yok. Yetkililerden dere kenarının düzeltilmesinde bize yardım etmelerini bekliyoruz. Belki asırlık, 200-300 senelik zeytin ağaçlarımız söküldü gitti. 400 senelik ağaçlarımız gitti bizim burada" ifadelerini kullandı.

"Başımızı sokacak evimiz yok"

Çatalca'da selin oluşturduğu yıkımdan en çok zarar görenlerden biri olan Hasan Kaymak, evlerini basan suyun oldukça yükseldiğini söyleyerek, "Kurtuluşumuz yok, gidiyoruz dedim. Helalleşelim dedim. Sonra mutfağa çıktım, balkonun üzerine çık dedi, balkonun üzerinde kurtulursun dedi. Su hafif bir inme yaptı göğüs seviyesinde. Bu sefer hanımla beraber birbirimize sarılarak balkona çıktık. 50 tane tavuğum vardı hepsi gitti. Geçimimiz oydu bizim. Ne bağ kaldı ne bahçe kaldı. Biz ev istiyoruz ve arazimize bakılmasını istiyoruz. Maddi durumumuz bitti. Buzdolabı, fırın, televizyon ne varsa gitti. Başımızı sokacak evimiz yok" dedi.

"Evimi yapsınlar yeter"

Derenin taşması sonucu avluya suların dolduğunu söyleyen köy sakini Ayşe Gözcü ise, "Sabah kalkıp hayvanlarımla ilgilenmemle derenin taşıp suların avluma girmesi bir oldu. Benim bu evde oturacak durumum yok. Tadilat da olmaz. Devletten isteğim bana tek evimi yapıversinler o yeter. Su evde boyumuzu aşacak seviyedeydi. Su bizi çember içine almıştı, eşim yola çıkmıştı ve dere taşıyor kaçın dedi. Kızım içerdeydi. Kızıma dedim dere taşıyormuş at kendini balkona. Ben komşularıma seslendim kalkın diye. Onlar yatıyormuş kaldıramadım. Yola çıktım, eşim duvarın üzerine çıkmış. Ben de oraya çıktım o şekilde kurtuldum. Hiçbir şeyim Yok. Elektriğim, suyum, çocuklarımın interneti yok. Bir tane buzağım öldü. Çocuklarımın 2 köpeği öldü. Devletten beklentim evimi yapıversinler. Düzenim olsun, çocuklarımla dışarıda kalmayayım" şeklinde konuştu.

Zarar gören tarlalar havadan görüntülendi

Öte yandan, Çatalca'da sel sularına teslim olan tarım arazileri drone ile havadan görüntülendi. Yaşanan felaketin gözler önüne serildiği görüntülerde, sel sularının tarım arazilerini ortadan ikiye böldüğü ve verimli toprak tabakasını alıp götürdüğü görüldü.

Son dakika haber... İzmir'de sel tarım arazilerini vurdu
Son dakika haber... İzmir'de sel tarım arazilerini vurdu
Son dakika haber... İzmir'de sel tarım arazilerini vurdu
Son dakika haber... İzmir'de sel tarım arazilerini vurdu

İzmir, Tarım, Ölü, Sel, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber... İzmir'de sel tarım arazilerini vurdu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında pencerenin açık olmasına kızdı: Kapatın şunu Yol kenarında 3 mermiyle vurulmuş bir adamın cansız bedeni bulundu Başkent sakinleri tedirgin! Ankara Çayı kırmızıya boyandı, görevliler harekete geçti Oyuncu Merve Dizdar'ı makyajlı halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti Okan Kurt koronavirüse yakalanınca Demet Akalın evinde karantinaya alındı 2 bin 700 yıllık tümülüsler, defineciler tarafından iş makineleriyle talan edildi 29'luk hukuk öğrencisi, kendisinden 51 yaş büyük adamla evlendi ABD'de idam edilmeyi bekleyen mahkum koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Demokrat Partili Cemal Enginyurt, Erdoğan'ı, Erdoğan'a şikayet etti Demokrat Partili Cemal Enginyurt, Erdoğan'ı, Erdoğan'a şikayet etti         
13:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa için tüm partilere çağrıda bulundu: Gelin yıl içerisinde çalışmaları tamamlayalım Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa için tüm partilere çağrıda bulundu: Gelin yıl içerisinde çalışmaları tamamlayalım         
12:25
İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü: Satış rakamları geçen senenin aynı ayına göre düştü İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü: Satış rakamları geçen senenin aynı ayına göre düştü         
12:02
İnce'nin istifası CHP'ye kan kaybettiriyor! 2 eski vekil partiyle yollarını ayırdı İnce'nin istifası CHP'ye kan kaybettiriyor! 2 eski vekil partiyle yollarını ayırdı         
11:56
Serhat Akın, Christoph Daum'un Fenerbaçhe'nin hocası olacağını iddia etti Serhat Akın, Christoph Daum'un Fenerbaçhe'nin hocası olacağını iddia etti         
11:51
Marketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi için İngilizlerin kullandığı sistem gündeme geldi Marketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi için İngilizlerin kullandığı sistem gündeme geldi         
11:39
Göbeklitepe'deki metal blok endişesi yerini sevince bıraktı: Meraktan çatlıyorduk ama şimdi çok mutluyuz Göbeklitepe'deki metal blok endişesi yerini sevince bıraktı: Meraktan çatlıyorduk ama şimdi çok mutluyuz         
11:25
Seren Serengil'den Buse Varol'a tepki çekecek sözler: Alişan'la evlenip kendini garantiye aldı Seren Serengil'den Buse Varol'a tepki çekecek sözler: Alişan'la evlenip kendini garantiye aldı         
10:12
Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu         
09:38
Kendisini bir anda metronun önüne attı! Dehşet anları saniye saniye kamerada Kendisini bir anda metronun önüne attı! Dehşet anları saniye saniye kamerada         
09:31
Paşa torunları, 700 yıllık Güzelhisar Kalesi'nin varisi oldu Paşa torunları, 700 yıllık Güzelhisar Kalesi'nin varisi oldu         
08:36
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor! İşte kulislerdeki 4 tahmin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor! İşte kulislerdeki 4 tahmin         
08:02
Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı         
06:02
Mehmet Ali Erbil, eski eşleriyle birlikte yeni yaş kutlaması yaptı Mehmet Ali Erbil, eski eşleriyle birlikte yeni yaş kutlaması yaptı         
23:45
Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'na muhalefetten ilk yorum Muharrem İnce'den geldi Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'na muhalefetten ilk yorum Muharrem İnce'den geldi         
22:18
Göbeklitepe'deki metal bloğun gizemi çözüldü Göbeklitepe'deki metal bloğun gizemi çözüldü         
20:37
13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 20 itfaiye erinin göreve iadesi halkı sokağa döktü 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 20 itfaiye erinin göreve iadesi halkı sokağa döktü         
15:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2021 13:31:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... İzmir'de sel tarım arazilerini vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei