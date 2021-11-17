İzmir'in Menemen ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca silah ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, eş zamanlı operasyonda 7 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin ikametlerinde silah ve av tüfekleri ele geçirildi.
Adreslerinde bulunamayan 4 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: İzmir'de silah kaçakçılığı iddiasıyla 7 kişi yakalandı - Son Dakika