İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde bir eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki eğlence merkezinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi silahla ateş açtı. Diğer müşterilerin de dahil olduğu kavgaya bölgeye gelen polis ekipleri müdahale etti. Ekipler kavgaya karışanları biber gazı kullanarak dağıttı.

Kavgada isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralanırken, ekipler 2 şüpheliyi de gözaltına alındı.