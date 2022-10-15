Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Kiraz Devlet Hastanesine kaldırılan Başol müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

İzmir, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

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