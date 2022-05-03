Son dakika haber | İzmir'de silahlı kavgada başından vurulan eski uzman çavuş hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber | İzmir'de silahlı kavgada başından vurulan eski uzman çavuş hayatını kaybetti

03.05.2022 13:30
Son dakika haber | İzmir'de silahlı kavgada başından vurulan eski uzman çavuş hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Suriye'de görev yaptığı ve birkaç ay önce ihraç edildiği öne sürülen uzman çavuş, İzmir'in Kiraz ilçesinde alkollü bir mekanda silahlı kavga ettiği kişi tarafından başından vurularak hayatını kaybetti.

Suriye'de görev yaptığı ve birkaç ay önce ihraç edildiği öne sürülen uzman çavuş, İzmir'in Kiraz ilçesinde alkollü bir mekanda silahlı kavga ettiği kişi tarafından başından vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Kiraz ilçesinde Okka Taşı mevkiinde bulunan bir alkollü mekanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye'de görev yaptığı ve birkaç ay önce ihraç edildiği öne sürülen uzman çavuş Furkan Özdemir (25), alkollü bir mekanda kıza laf atma meselesi yüzünden Hayrettin G. (32) ile tartışmaya başlıyor. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine uzman çavuş Furkan Özdemir, yanında getirdiği tabanca ile Hayrettin G.'ye ateş ediyor. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada uzman çavuş Furkan Özdemir, tabancayla başından vurulurken, Hayrettin G. ise vücudundan vuruldu. Çevredekilerin olayı ihbar etmesi üzerine, olay yerine jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde başından vurulan uzman çavuş Furkan Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirlenirken, vücudundan vurulan Hayrettin G. ise ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Hayrettin G.'nin hastanede tedavisi sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına alırken, 6 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlattı. - İZMİR

Son dakika haber | İzmir'de silahlı kavgada başından vurulan eski uzman çavuş hayatını kaybetti
Son dakika haber | İzmir'de silahlı kavgada başından vurulan eski uzman çavuş hayatını kaybetti

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Suriye, Kiraz, Çavuş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | İzmir'de silahlı kavgada başından vurulan eski uzman çavuş hayatını kaybetti - Son Dakika


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