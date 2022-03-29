Son dakika haber! İzmir'de silahlı kavgada yaralan 2 kişiden 1'i öldü - Son Dakika
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Son dakika haber! İzmir'de silahlı kavgada yaralan 2 kişiden 1'i öldü

29.03.2022 23:07
Son dakika haber! İzmir'de silahlı kavgada yaralan 2 kişiden 1'i öldü

Son dakika haberler... İzmir'in Konak ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralan 2 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'in Konak ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralan 2 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ballıkuyu Mahallesi 1052 Sokak'ta, Hüseyin Tok ve Saadettin Şengüler ile aralarında husumet bulunan C.P. ve babası E.P. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine baba ve oğlu, tabancayla Tok ve Şengüler'e ateş açıp olay yerinden kamyonetle kaçtı. Yakınları, yaralıları kendi imkanlarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Hüseyin Tok, yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan Şengüler'in tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde inceleme başlattı.

Hayatını kaybeden Tok'un yakınlarının hastane önünde toplanması üzerine polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Firar eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Son dakika haber! İzmir'de silahlı kavgada yaralan 2 kişiden 1'i öldü

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Ballıkuyu Mahallesi, Hüseyin Tok, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İzmir'de silahlı kavgada yaralan 2 kişiden 1'i öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! İzmir'de silahlı kavgada yaralan 2 kişiden 1'i öldü - Son Dakika
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