Son dakika haber! İzmir'de silahlı saldırıda 1'i bebek 5'i çocuk 12 kişinin yaralanmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1'i bebek, 5'i çocuk 12 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Güney Mahallesi'nde husumet nedeniyle pompalı tüfekle rastgele ateş açarak 12 kişinin yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla dün gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Olay

Güney Mahallesi'nde yaşayan 2 aile arasında uzun süredir devam eden husumet nedeniyle, dün 2 kişi yanlarında getirdikleri pompalı tüfekle aralarında bebek ve çocukların da olduğu kişilerin üzerine rastgele ateş etmişti.

Silahlı saldırı sonucu 1 yaşındaki F.Ç ile ikizler A.Ü ve R.Ü (13) ile S.Ü. (42), A.Ü. (38), M.Ü. (18), M.T. (22), D.Ü. (16), F.Ü. (30), B.Ü. (17), S.N.D. (10) ve A.Ü. yaralanmıştı.

Bir yaşındaki bebeğin kafası ve vücuduna 7 saçma isabet ettiği ve durumunun ağır olduğu öğrenilmişti.

Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken olayın faili 2 zanlı gözaltına alınmıştı.