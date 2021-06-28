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Son dakika haber: İzmir'de son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 28 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber: İzmir'de son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 28 kişi tutuklandı

28.06.2021 23:29
Son dakika haber: İzmir'de son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 28 kişi tutuklandı, System.String[]

Son dakika haberleri... İzmir'de 21-27 Haziran'da gerçekleştirilen narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 79 şüpheliden 28'inin tutuklandığı bildirildi.

İzmir'de 21-27 Haziran'da gerçekleştirilen narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 79 şüpheliden 28'inin tutuklandığı bildirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 21-27 Haziran'da kent genelindeki operasyonlarda, 62 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. Bunlardan16'sına adli kontrol şartı getirilirken, 28 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.

Operasyonlarda, 7 gram esrar, 50 gram eroin, 7 kök kenevir, 1 gram sentetik kannabinoid, 75 gram metamfetamin, 35 ekztazi, 77 bin 739 sentetik hap, tüfek ve 18 fişek ele geçirildiği de kaydedildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 5 operasyonda, 600 dondurulmuş makaron, 40 bin 400 makaron, 359 kilogram tütün, 141 litre sahte içki, 5 bin 719 litre etil alkol, 9 bin 14 adet sikke ve tarihi eser, 19 bin 275 adet kaçak alkol yapımında kullanılan malzeme, 4 bin 200 litre kaçak akaryakıt, tabanca ve 3 fişek ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonlarda 17 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Kaçakçılık, Narkotik, Haziran, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İzmir'de son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 28 kişi tutuklandı - Son Dakika


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