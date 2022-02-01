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Son dakika haber | İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyon - Son Dakika

Son dakika haber | İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyon

01.02.2022 04:38
Son dakika haber | İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyon

Edinilen son dakika gelişmesine göre İZMİR'de, organize suç örgütünün adreslerine yapılan baskınlarda çok sayıda silah ele geçirilirken, 7 şüpheli de gözaltına alındı.

İZMİR'de, organize suç örgütünün adreslerine yapılan baskınlarda çok sayıda silah ele geçirilirken, 7 şüpheli de gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir süredir teknik ve fiziki takipte olan 'S.Y.' isimli bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, Karşıyaka ve Bayraklı ilçesinde belirlenen 5 adrese baskın yaptı. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı arama çalışması sonrasında, kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 2 şarjör, 7 tabanca, 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve 129 fişek ele geçirildi.Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


- İzmir
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyon - Son Dakika


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