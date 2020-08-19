Son dakika haber: İzmir'de tantuni dükkanında patlama: 1 ağır yaralı - Son Dakika

İZMİR'in Dikili ilçesinde, tantuni satışı yapılan iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yeri sahibi ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Salimbey Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Tantuni satışı yapılan dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm dükkanı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürdü. Patlamada ağır yaralanan iş yeri sahibi İbrahim D. sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık olduğu bildirilen İbrahim D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.