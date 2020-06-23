Son dakika haber! İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber! İzmir'de terör operasyonu: 13 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre İZMİR'de sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 13 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İZMİR'de sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 13 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptıkları ve terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyon kapsamında 3 şüphelinin daha arandığı ifade edildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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