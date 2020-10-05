Son dakika haber: İzmir'de terör propagandasına 3 gözaltı - Son Dakika

İZMİR'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 3 kişi, jandarmanın yaptığı operasyonlarla yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin propagandalarını yaptıkları belirlenen 3 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Sabah yapılan baskınlarda, Dev-Yol propagandası yapan O.Ç., PKK/KCK propagandası yapan İ.Ç. ve DHKP-C propagandası yapan L.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.