İzmir'in Buca ilçesinde tartıştığı kişiler tarafından tinerle yakıldığı öne sürülen kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Seyhan Mahallesi'nde 13 Ağustos'ta meydana gelen olayın ardından İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Zafer Koyuncu (32), hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Seyhan Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu belirtilen Zafer Koyuncu ile yoldan arabayla geçen kişiler arasında tartışma yaşanmıştı. Tartıştığı kişiler, elindeki tineri alarak üzerine döktükleri Koyuncu'yu ateşe verip kaçmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 21:53 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | İzmir'de tinerle yakıldığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika