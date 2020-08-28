İddiaya göre, Seyhan Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu belirtilen Zafer Koyuncu ile yoldan arabayla geçen kişiler arasında tartışma yaşanmıştı. Tartıştığı kişiler, elindeki tineri alarak üzerine döktükleri Koyuncu'yu ateşe verip kaçmıştı.

Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam