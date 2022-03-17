Son dakika haber: İzmir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son dakika haber: İzmir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

17.03.2022 10:07
Son dakika haber: İzmir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haber... İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Özcan Bakoğlu (46) yönetimindeki 35 CSA 13 plakalı otomobil, İzmir Çeşme Otoyolu Güzelbahçe yol ayrımı yakınında arıza nedeniyle emniyet şeridinde bekleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kayıtlı Fuat Özcan Özinan (40) idaresindeki 35 AGB 444 dorse plakalı çöp tırına arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Bakoğlu'nun hayatını kaybettiği, tırın altında tamir yapan Ali Turan'ın (57) yaralandığı belirlendi.

112 Acil Servis ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bir çocuk babası Bakoğlu'nun ilçede bir balık restoranın sahibi olduğu öğrenildi.

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Güzelbahçe, Otomobil, İzmir, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İzmir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika


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