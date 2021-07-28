Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Atatürk Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde M.K. yönetimindeki 3-TNS 35 yabancı plakalı otomobile U dönüşü yaptığı sırada, Abdullah A. idaresindeki 35 U 7999 plakalı motosiklet çarptı.

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