Son dakika haber... Ödemiş'te trafik kazası: 11 yaralı

Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 11 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 11 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ödemiş- Kiraz kara yolu Gerçekli Mahallesi yakınlarında, Bayram M. yönetimindeki 35 AJR 066 plakalı hafif ticari araç, U dönüşü yapan İbrahim D. yönetimindeki 35 DAL12 plakalı otomobille çarpıştı Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen sürücü İbrahim D'nin kızı Özge D. (8) İzmir Dokuz Eylül Üniversite Hastanesine sevk edildi.

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