Son dakika haber! İzmir'de trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Necla-Mithat Öztüre Bergama Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı.

Kazada sürücü, eşi Hatice Duygun ile çocukları Irmak ve Rüzgar Duygun yaralandı.

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