Son dakika haber: İzmir'de trafik magandası ortalığı birbirine kattı: O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haber: İzmir'de trafik magandası ortalığı birbirine kattı: O anlar kameraya yansıdı

12.07.2022 00:34
Son dakika haber: İzmir'de trafik magandası ortalığı birbirine kattı: O anlar kameraya yansıdı

Son dakika haber... İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir grup genç otomobil ile trafikte drift atarak ilerledi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir grup genç otomobil ile trafikte drift atarak ilerledi. Magandalar o anları cep telefonu kamerasına kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Olay, 10 Temmuz gecesi Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Bir grup genç, trafikte drift atarak ilerledi. Hem kendi canlarını hem diğer araç sürücülerinin canını hiçe sayan magandalar o anları cep telefonu kamerasına kaydederek sosyal medya platformundan paylaştı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Karabağlar, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: İzmir'de trafik magandası ortalığı birbirine kattı: O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: İzmir'de trafik magandası ortalığı birbirine kattı: O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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