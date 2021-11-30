Son dakika haber: İzmir'de trafik polisinden yürekleri ısıtan hareket - Son Dakika

- İzmir'de trafik polisinden yürekleri ısıtan hareket

İZMİR - İzmir'de şiddetli lodos fırtınası nedeniyle yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğu gören trafik polisi, minik öğrenciyi kucağına alarak okuluna bıraktı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına alınan o an, duygu dolu anlar yaşattı.

İstanbul'da can kayıplarına yol açan lodos fırtınası sabah saatlerinde İzmir'de de etkisini gösterdi. Rüzgarın ve yağmurun hızını arttırdığı o anlarda, Bayındır ilçesinde bulunan Dörteylül İlkokulu önünde görev yapan trafik polisi, yoğun rüzgar nedeniyle yürümekte zorlanan bir öğrencinin yolun karşısına geçmesine yardımcı oldu. Polis memuru, minik öğrenciyi kucağına aldı ve okula güvenli şekilde girmesini sağladı.

Trafik polisinin minik öğrenciyi kucaklayarak okuluna bıraktığı o an, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.