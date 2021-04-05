Son dakika haber | İzmir'de uyuşturucu operasyonları: Bir haftada 14 tutuklama
05.04.2021 16:26
Son dakika haberine göre İzmir'de polis ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 41 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
İzmir'de polis ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 41 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekiplerin 29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan toplam 41 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Toplam 41 şüpheliden 14'ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR
Son Dakika Galatasaray, Juan Cuadrado'yu kadrosuna katmak istiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirme toplantısına katılan isimler belli oldu Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Tehlikeli romantizm! İntihar olaylarıyla gündeme gelen falezlerde Titanic filmiyle özdeşleşen pozu verdiler Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor 5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti! Haberi derste alan kızlarını, olay yerine öğretmenleri getirdi Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı