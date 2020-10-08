Son dakika haber: İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İzmir'in Menemen ilçesinde uyuşturucu madde yetiştirme ve satma ile ilgili olarak alınan duyumlar üzerine ve yapılan saha ve teknik çalışmalar neticesinde, M.U. (46) isimli şahsın ikametinde Hint keneviri yetiştirerek kuruttuğu ve satış yaptığını belirledi. Harekete geçen ekipler, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına binaen M.U. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada toplam 7 kilo 200 gram esrar maddesi, 45 gram Hint keneviri tohumu, ekili vaziyette 9 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.U. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR