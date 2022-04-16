Son dakika haber: İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Kiraz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kiraz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda H.C, F.K, S.C, G.K. ve E.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen biri kadın 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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