Son dakika haber: İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber: İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

16.04.2022 20:49
Son dakika haber: İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Kiraz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kiraz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda H.C, F.K, S.C, G.K. ve E.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen biri kadın 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kiraz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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