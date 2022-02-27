Son dakika haber | İzmir'de yangın: Dumandan etkilenen 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber | İzmir'de yangın: Dumandan etkilenen 2 kişi hayatını kaybetti

27.02.2022 20:31

Son dakika gelişmesine göre İzmir'de yangın: Dumandan etkilenen 2 kişi hayatını kaybetti İzmir'in Konak ilçesindeki bir evde çıkan yangında, Sıtkı Korcan Öztim ile Türkan Hazal Geboloğlu dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

İzmir'de yangın: Dumandan etkilenen 2 kişi hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesindeki bir evde çıkan yangında, Sıtkı Korcan Öztim ile Türkan Hazal Geboloğlu dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yangın, bugün saat 14.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesinde bulunan, 4 katlı bir apartmanın en üst katında, henüz bilinmeyen çıktı. Evden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Daireye giren ekipler, evde Sıtkı Korcan Öztim ile Türkan Hazal Geboloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Gençlerin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Sıtkı Korcan Öztim'in yarın, babasının ise bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

Son dakika haber | İzmir'de yangın: Dumandan etkilenen 2 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber | İzmir'de yangın: Dumandan etkilenen 2 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber | İzmir'de yangın: Dumandan etkilenen 2 kişi hayatını kaybetti

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Güzelyalı, İtfaiye, Yangın, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | İzmir'de yangın: Dumandan etkilenen 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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