Son dakika haber | İZMİR'DE YAŞAYAN UKRAYNALILARDAN 'SAVAŞA HAYIR' EYLEMİ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | İZMİR'DE YAŞAYAN UKRAYNALILARDAN 'SAVAŞA HAYIR' EYLEMİ

25.02.2022 15:41

Bir son dakika haberine göre İZMİR'de yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın başlattığı askeri harekata tepki gösterdi.

İZMİR'de yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın başlattığı askeri harekata tepki gösterdi. Gündoğdu Meydanı'nda toplanan yerleşik Ukraynalılar adına konuşan İzmir Ukraynalılar Derneği Başkanı Olena Özbek, Tüm devletler, bu savaşa hayır demeli. Topraklarımızda savaş istemiyoruz denildi.

İzmir Ukraynalılar Derneği, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıyı düzenledikleri eylemle protesto etti. Derneğin çağrısıyla Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen Ukrayna vatandaşları, Rusya'ya geri çekilme çağrısı yaptı. Ellerinde Ukrayna bayrakları ve dövizlerle meydana gelen Ukraynalılar, açıklama öncesinde Ukrayna ve Türkiye milli marşlarını okudu. Çocuklarıyla birlikte eyleme katılan Ukraynalılar, savaşın durdurulması istedi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Dernek Başkanı Olena Özbek, Belki herkes susmuyor ama biz çok hareket görmüyoruz. Bu akılalmaz saldırılar zalim şekilde sivil halka yapılıyor. Sınır boyunca çatışmalar devam ediyor. 21'inci yüzyılda Avrupa'nın merkezi bombalanıyor. Dünya susuyor, kınıyorlar ama etkili bir icraat yok. Ukrayna zaten topraklarını savunur ama yaptırımlarla durdurmak varken neden uzatılıyor Tüm devletler, bu savaşa hayır demeli. Topraklarımızda savaş istemiyoruz. Türk yetkililer Rusya ile diplomatik ilişkilerini kessin, yaptırımlar uygulansın. Artık Karadeniz'de barış yok. Bu son olmayacak, Rusya yarın buraya da gelir ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Şahan Gökbakar'dan Vladimir Zelenskiy'i destek: Cesurca ülkesini savunuyor Şahan Gökbakar'dan Vladimir Zelenskiy'i destek: Cesurca ülkesini savunuyor Rusya Savunma Bakanlığı'ndan sıcak açıklama: Kiev'i batıdan bloke ettik Rusya Savunma Bakanlığı'ndan sıcak açıklama: Kiev'i batıdan bloke ettik Son dakika haberi | Papa, Rusya Büyükelçiliğine giderek savaşa dair endişelerini belirtti Son dakika haberi | Papa, Rusya Büyükelçiliğine giderek savaşa dair endişelerini belirtti

Gündoğdu Meydanı, Ukrayna, Rusya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İZMİR'DE YAŞAYAN UKRAYNALILARDAN 'SAVAŞA HAYIR' EYLEMİ - Son Dakika


Son Dakika
16:11 Zelenskiy'e bir destek mesajı da Şahan Gökbakar'dan geldi!
16:07 Gökçe Bahadır bugün evleniyor! Emir Ersoy davul zurna ile kız istedi
16:06 Ukrayna'da Rus askerleri İstihbarat kameralarını devirdi!
15:56 Rusya Savunma Bakanlığı'ndan sıcak açıklama: Kiev'i batıdan bloke ettik
15:54 Rusya'ya tepkiler çığ gibi büyüyor! Ronaldo'nun takımı da dahil oldu
15:43 AK Partili Akbaşoğlu net tarih verdi: EYT sorunu 2022 içinde kesin olarak çözülecek!
14:45 Adı rüşvet iddialarına karıştı! Bilecik Belediye Başkanı Şahin görevden uzaklaştırıldı
15:27 Ukrayna'yı işgal eden Putin: Masaya oturmaya hazırız
15:25 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile CNN muhabiri arasında "Rus destekçisi yönetim" polemiği!
15:24 Rusya'ya ikinci darbe! GP Formula 1 takviminden resmen çıkartıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 16:19:58. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | İZMİR'DE YAŞAYAN UKRAYNALILARDAN 'SAVAŞA HAYIR' EYLEMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement