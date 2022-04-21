İzmir'in Gaziemir ilçesinde restoranda yediği yemeğin ardından zehirlendiği öne sürülen ve tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren çocuğun aynı yemekten yiyen 4 yaşındaki kardeşinin tedavisine devam ediliyor.

Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Çoğulu, AA muhabirine, EÜ Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören çocuğun bilincinin kapalı olduğunu belirtti.

Tedaviye devam edildiğini aktaran Çoğulu, "Doktorlarımız gereken müdahaleleri yapıyor. Hastamızın durumunu yakından takip ediliyor." dedi.

Restorandan numune alındı

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin, ailenin yemek yediği restorandan dün numune aldığı öğrenildi.

Öte yandan hayatını kaybeden 6 yaşındaki Ece Mercankaya'nın Adnan Menderes Üniversitesi'nde yapılan otopsi işleminin sonucu bekleniyor.

Olay

Cihan Mercankaya, 13 Nisan'da, İzmir'den Didim'e giderken Gaziemir'deki bir restorandan yedikleri yemekten zehirlendiğini belirttiği eşi Hasret Mercankaya ile 4 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu Didim Devlet Hastanesi'ne götürmüştü.

Çocuklardan 6 yaşındaki Ece Mercankaya, son olarak sevk edildiği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde önceki gün yaşamını yitirmişti. Çocuğun cenazesi dün toprağa verilmişti.

Cenaze töreninde baba Cihan Mercankaya, gazetecilere, çocuklarının karnıyarık kendisinin köfte yediğini ve yolda çocukları ve eşinin yolda hastalandığını gece de çocukları Didim Devlet Hastanesine götürdüğünü anlatmış ve "Serum takılınca biraz rahatladılar. Ertesi gün yine hastaneye götürdüm, bakıldı, kan alındı eve gönderildi. Sonra çocuklar yine kötü oldu. Bembeyaz, nefes alamıyorlardı. Baktılar, yine eve gönderdiler. Pazar gecesi ise çocuk çok kötü oldu. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk ettiler. Yoğun bakıma alındı. Yavrum 12 saat dayanabildi ve kalbi durdu." ifadelerini kullanmıştı.

Baba Mercankaya, sorumlulardan şikayetçi olacaklarını da bildirmişti.

Mercankaya'nın 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan bir restorant ta ailesiyle birlikte yemek yedikten sonra rahatsızlandı.

17 Nisan'da şikayetlerin artması üzerine aile fertleriyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Ege Mercankaya, durumunun kötüleşmesi üzerine bir gün sonra İzmir'de bulunan Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edildi.