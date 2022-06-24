Son dakika haberleri! İzmir'deki 2 ayrı cinayetin zanlıları tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İzmir'deki 2 ayrı cinayetin zanlıları tutuklandı

24.06.2022 13:51

Bir son dakika haberine göre İzmir'deki 2 ayrı cinayetin zanlıları tutuklandı İzmir'in Dikili ve Menemen ilçelerinde gerçekleşen iki ayrı cinayetle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İzmir'deki 2 ayrı cinayetin zanlıları tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Dikili ve Menemen ilçelerinde gerçekleşen iki ayrı cinayetle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Dikili'deki olay 22 Haziran akşamı saat 22.00 sıralarında Çandarlı Mahallesi Sahil Plaj Caddesi Kumsalında meydana geldi. İddiaya göre, yanında çalıştırdığı sekreterini Şaban Yılmaz'dan kıskanan ve bu konudan dolayı aralarında husumet oluşan ikili arasında sahilde sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Yılmaz, V.Y.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. V.Y., kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerine gelen yaralı şahsın babası R.Y., de oğlunu bıçaklayan Şaban Yılmaz'a kendisine ait ruhsatsız tabanca ile ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şaban Yılmaz'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Bergama Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerince olay yerinden kaçan baba-oğul kısa sürede suç aleti tabanca ile yakalandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı V.Y., Bergama Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, gözaltına alınan babası da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Tedavisi sonrası taburcu olan V.Y. ile babası R.Y. dün gece sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olayla ilgili V.Y. ilye R.Y.'nin yakını olduğu öğrenilen 1 kişinin daha Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gözaltına alındığı belirtildi.

Menemen ilçesinde ise olay, 22 Haziran günü Asarlık Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir pastanenin önünde akşam saatlerinde meydana geldi. Başka bir kavga nedeniyle yaralı olduğu için tekerlekli sandalye üzerinde bulunan Şahin Kılıç (33), ardı ardına silahla açılan ateş sonucu yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, baş ve göğüs bölgesinden yaralanan Şahin Kılıç'a olay yerinde ilk müdahalesini yaparak Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kılıç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gerçekleşen silahlı saldırı sonucu olayın şüphelisi Ö.E'yı tespit etti. Şahsın Gölcük Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığı bilgisini alan ekipler, hemen bir operasyon düzenledi. Şüpheli, binanın 5. katında bulunan çatı katı kısmında saklanırken ekipler tarafından yakalandı. Kaldırıldığı hastanede ölen ve 7 suç kaydı bulunan Şahin Kılıç ile yine cinayet şüphelisi olarak yakalanan, 4 suç kaydı bulunan Ö.E.'nin arasında, 2019 yılında da bir anlaşmazlık nedeniyle silahlı kavga çıktığı, birbirlerini yaraladıkları öğrenildi. Cinayet zanlısı Ö.E., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! İzmir'deki 2 ayrı cinayetin zanlıları tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İzmir'deki 2 ayrı cinayetin zanlıları tutuklandı - Son Dakika
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