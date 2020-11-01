Arama kurtarma çalışmalarında jandarmaya 6 dedektör köpek eşlik ediyor - Son Dakika

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personelinin, İzmir'de önceki gün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarına 6 dedektör köpek katılıyor.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında önceki gün saat 14.51'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarda arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bingöl, Elazığ ve Van depremlerinde görev almış tecrübeli Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) emrinde görevli 132 JAK personeli, Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığında görevli 175 personel ve İl Jandarma Komutanlığında görevli 391 personel ile deprem bölgesinde çalışmalara devam ediyor.

Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları yürüten JAK timi, 4 arama kurtarma ve 2 kadavra arama köpek timi ile arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Köpekli timler, yıkılan binalar arasındaki her delikte yaşam belirtisi arıyor, ses dinliyor.

Ekiplerin bugüne kadar 15 kişiyi sağ olarak çıkarmayı başardığı bildirildi.