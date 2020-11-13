İZMİR'de terör örgütü DAEŞ'in sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden ile bağlantılı oldukları belirlenen 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'Briketçi' kod adını kullanan ve geçtiğimiz günlerde Adana'da yakalanan DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden ile irtibatlı oldukları saptanan 5 şüphelinin, kentte olduğunu tespit etti. Belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin, polisteki sorguları sürüyor.

- İzmir