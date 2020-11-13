Son dakika haber | İzmir'deki DAEŞ operasyonu, 5 şüpheli gözaltına alındı
13.11.2020 10:29
Son dakika haberleri... İZMİR'de terör örgütü DAEŞ'in sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden ile bağlantılı oldukları belirlenen 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.
İZMİR'de terör örgütü DAEŞ'in sözde Türkiye
sorumlusu Mahmut Özden ile bağlantılı oldukları belirlenen 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'Briketçi' kod adını kullanan ve geçtiğimiz günlerde Adana'da yakalanan DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden ile irtibatlı oldukları saptanan 5 şüphelinin, kentte olduğunu tespit etti. Belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin, polisteki sorguları sürüyor.
- İzmir
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