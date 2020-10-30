Son dakika haber... İzmir'deki deprem - Bayraklı'da yıkılan binalar önünde güvenlik önlemi alındı - Son Dakika

Son dakika haber... İzmir'deki deprem - Bayraklı'da yıkılan binalar önünde güvenlik önlemi alındı
30.10.2020 17:17
Son dakika gündem haberi... Bayraklı ilçesinde kısman yıkılan binanın çevresinde toplanan vatandaşlar İtfaiye aracının bina önünde bekleyişi Depremin ardından binadan çıkan bir vatandaşın konuşması Ekiplerin bina çevresinde çalışması İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesi deprem nedeniyle kısmen yıkılan binanın çevresinde...
Bayraklı ilçesinde kısman yıkılan binanın çevresinde toplanan vatandaşlar
İtfaiye aracının bina önünde bekleyişi
Depremin ardından binadan çıkan bir vatandaşın konuşması
Ekiplerin bina çevresinde çalışması İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesi deprem nedeniyle kısmen yıkılan binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Son Dakika İzmir'de meydana gelen depremde viyadük yıkıldı Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralandı Son Dakika: İzmir'deki deprem sonrası AFAD'dan uyarı: Hasarlı yapılara girilmemeli TFF, İzmir'deki deprem nedeniyle 4 maçı ileri bir tarihe erteledi Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kamerada Depreme İzmir'de yakalanan Fatih Portakal, korku dolu anları anlattı İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada! İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem! Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıkım var