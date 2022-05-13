İzmir depreminde yıkılan Cumhuriyet Sitesi'nin sorumluları hakim karşısında - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir depreminde yıkılan Cumhuriyet Sitesi'nin sorumluları hakim karşısında

13.05.2022 14:27
İzmir depreminde yıkılan Cumhuriyet Sitesi'nin sorumluları hakim karşısında

İzmir'deki 6.6'lık depremde yıkılması sonucu 10 kişinin yaralandığı Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin haklarında dava açılan tutuksuz 3 sanığın yargılanmalarına devam edildi.

İzmir'deki 6.6'lık depremde yıkılması sonucu 10 kişinin yaralandığı Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin haklarında dava açılan tutuksuz 3 sanığın yargılanmalarına devam edildi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılması sonucu 10 kişinin yaralandığı Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin hazırlanan iddianamede, 3 sanığın 8 aydan 4,5'er yıla kadar hapsi istendi.

İzmir 44. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan fenni mesul E.İ. ve yapı denetimci H.Ö. katılırken, diğer sanık fenni mesul M.K. ise duruşmaya katılmadı. Müştekiler ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Sanık fenni mesul E.İ, savunmasında, yaşanan olaydan ve mağduriyetten dolayı üzgün olduğunu belirtti. Yaklaşık 32 yıldır inşaat mühendisi olarak çalıştığını anlatan E.İ, "Dava konusu inşaatta fenni mesul olarak görev aldım. Benim görevim projenin ruhsat ve eklerine uygun yapılıp yapılmadığını denetlemekti. O dönemde beton test ve numune zorunluluğu yoktu. Hazır beton yeterli değildi. Kullanma zorunluluğu da bulunmamaktaydı. Binanın projesi 1975 deprem yönetmeliğine göre hazırlanmıştı. 1999 depreminden sonra 3-4 kez yönetmelik değişti. Ancak biz inşaatı yaptığımızda o tarihte yürürlükte olan mevzuatlara uygun olarak yapılmıştır. Zaten benim görevim denetimle ilgiliydi. Ben duvarların ve demir beton atımlarında gözle ve elle kontrol yapmakla görevliydim ve bunların tamamını da gerçekleştirdim. Denetimden sonrasını ise bilemiyorum" dedi.

Herhangi bir kusurunun olmadığını savunan E.İ, beraat talebinde bulundu. Müşteki avukatları ise sanıkların tutuklu yargılanmasını istedi.

Hakim, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmederek, davayı erteledi. - İZMİR

İzmir depreminde yıkılan Cumhuriyet Sitesi'nin sorumluları hakim karşısında
İzmir depreminde yıkılan Cumhuriyet Sitesi'nin sorumluları hakim karşısında

YORUMLAR
500

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir depreminde yıkılan Cumhuriyet Sitesi'nin sorumluları hakim karşısında - Son Dakika


Son Dakika
20:13 Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü 3 askerimiz yaralı
20:11 Ülkemizde 13 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 534 yeni vaka tespit edildi
20:10 Ukrayna, Rus ordusunu pusuya düşürdü! Onlarca asker ve zırhlı araç kaybı var
19:53 Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
19:52 AK Partinin kurucularından Bülent Arınç, Kaftancıoğlu için paylaştı: Dünün mağdurlarının hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır
19:46 Kocaelispor'un eski ve yeni tribün lideri sokak ortasında tartıştı! Satırlı ve bıçaklı kavgayı vatandaşlar ayırdı!
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 20:42:08. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir depreminde yıkılan Cumhuriyet Sitesi'nin sorumluları hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement